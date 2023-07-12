İlçe İlçe Deprem Haritası 2023 | Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca deprem riski nedir? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? İBB Deprem haritası!

Ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrası büyük İstanbul depremi yeniden gündem oldu. Beklenen İstanbul depreminin 30 yıl içinde gerçekleşeceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar şiddetinin ise yüksek olacağını belirtti. İstanbul depreminin gerçekleşmesi durumunda binaların yüzde 17'sinin hasar göreceği bekleniyor. Peki, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca deprem riski nedir? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İBB Deprem haritası!

Türkiye'de yaşanan depremler tüm ülkeyi üzüntüye boğarken gözler İstanbul'da beklenen olası deprem riskine çevrildi. Ciddi bir deprem riski taşıyan İstanbul'da olası bir 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntının orta ve ağır bina hasarlarına neden olacağı beklenmekte. İstanbullular ise merak ediyor.Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca deprem riski nedir? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? İBB Deprem haritası! İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte detaylar…

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | İBB DEPREM HARİTASI 2023

İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.

İBB ise 2020 yılında yaptığı İstanbul Deprem Çalıştayı ile ilçe ilçe deprem risklerini Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle raporlaştırmıştır. O rapora göreBeyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca'in riskleri ele alınmıştır.

BEYOĞLUDEPREM RİSKİ NEDİR?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na sahip olması nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçeye ait risk analizini son olarak 2019 yılında güncellemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İstanbul'da olası deprem kayıp tahminlerini güncellemek amacıyla bir proje başlatmıştır. Yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumu, acil durum planı, ilçe bina planı, altyapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketi verileri, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizleri gibi bilgilere, yürütülen çalışmalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECEDEPREM RİSKİ NEDİR?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na sahip olması nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçeye ait risk analizini son olarak 2019 yılında güncellemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İstanbul'da olası deprem kayıp tahminlerini güncellemek amacıyla bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu için ilçelere özgü deprem kayıp tahminleri, üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanarak ilgili haritalar oluşturulmuştur. Yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumu, acil durum planı, ilçe bina planı, altyapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketi verileri, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizleri gibi bilgilere, yürütülen çalışmalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

ÇATALCADEPREM RİSKİ NEDİR?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na sahip olması nedeniyle deprem riski taşıyan bir şehirdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçeye ait risk analizini son olarak 2019 yılında güncellemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İstanbul'da olası deprem kayıp tahminlerini güncellemek amacıyla bir proje başlatmıştır. Yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumu, acil durum planı, ilçe bina planı, altyapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketi verileri, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizleri gibi bilgilere, yürütülen çalışmalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.