Osmaniye Belediyesi, 6. Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın (75) dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle programın ertelendiğini duyurdu. Açıklama sonrası İlber Ortaylı Covid mi oldu? İlber Ortaylı sağlık durumu ne, merak edildi.

Osmaniye Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı Onur Konuğumuz Sayın İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı sebebiyle, Osmaniye programı 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'a ertelenmiştir. Peki, İlber Ortaylı Covid mi oldu? İlber Ortaylı sağlık durumu ne?

İLBER ORTAYLI COVİD Mİ OLDU?

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.