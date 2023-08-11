İLBANK bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hükümlerine bağlı, tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan bir kamu kurumudur. Vatandaşların ise en çok aradığı sorulardan olan İlbank nedir, ne işe yarar? İller Bankası devletin mi? Cevap aranıyor.

İller Bankası, Türkiye'de yerel yönetimlerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak, projelerini desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir finans kurumudur. Tam adı "Türkiye İller Bankası Anonim Şirketi" olan bu kuruluş Atatürk'ün isteği üzerine 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı yasaya dayanarak kurulmuştur. Peki, İlbank nedir, ne işe yarar? İller Bankası devletin mi? İşte detaylar…

İLBANK NEDİR, NE İŞE YARAR?

1933 yılında kurulmuş ve yerel yönetimlerin mali kaynak ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınma projelerini finanse etmek ve yerel ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. İller Bankası, özellikle belediyelerin, il özel idarelerinin, köylerin ve diğer yerel yönetim birimlerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşük maliyetli kredi imkanları sağlar. Ayrıca bu kuruluş, kentsel altyapı projelerinin finansmanını sağlamak, eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin geliştirilmesini desteklemek gibi amaçlarla da faaliyet gösterir.

İLLER BANKASI DEVLETİN Mİ?

İller Bankası, yerel yönetimlere düşük faizli krediler sağlarken, aynı zamanda yerel yönetimlerin gelirlerini yönetmelerine, finansal planlamalarını yapmalarına ve ekonomik faaliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu şekilde yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli hizmet sunmaları hedeflenir. İLBANK A.Ş., bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hükümlerine bağlı, tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan bir kamu kurumudur.

İLLER BANKASI TARİHİ

Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenen İller Bankası A.Ş.'nin temeli, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla;

Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, 15 Milyon sermaye ile 'Belediyeler Bankası' adıyla kurulmuştur.

Bankanın Kuruluş Kanunu uyarınca yalnız Belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, kuruluş sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını karşılayamaması ayrıca, mali kaynağa ve teknik yardıma muhtaç İl Özel İdareleri ile köylerin bu yardım dışında bırakılması ve faaliyet sahasının daha genişletilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, Belediyeler Bankasının değişik bir bünyeye sahip kılınması düşünülmüş ve bu düşünceyle kurulan Belediyeler Bankasının, Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın adı 'İller Bankası' olarak değiştirilmiştir.

İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Köyleri de içine alan İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün kurulması, 13.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 23.06.1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek resmen kurulmuştur.

26.01.2011 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'nin 08.02.2011 tarihli nüshasında yayımlanan 6107 sayılı kanunla "İller Bankası A.Ş." ismini almıştır.

İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Bankanın Misyonu

Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktır.

Bankanın Vizyonu

Modern kentlerin geliştirilmesi sürecine öncülük eden, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir kalkınma ve yatırım bankası olmaktır.