Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan İlayda Üstün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, İlayda Üstün sevgilisi var mı? Miss Turkey İlayda Üstün evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan İlayda Üstün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, İlayda Üstün sevgilisi var mı? Miss Turkey İlayda Üstün evli mi? Detaylar haberimizde…

İLAYDA ÜSTÜN SEVGİLİSİ VAR MI?

2022 Miss Turkey'in 7 numarası İlayda Üstün'dür. İlayda Üstün, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki İlayda Üstün 1.78 boyundadır. Miss Turkey 7 numara İlayda Üstün'ün @ustunnnilayda kullanıcı adıyla 1.009 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY İLAYDA ÜSTÜN EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple İlayda Üstün'ün evli olmadığı bilinmektedir.