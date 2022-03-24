İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı ne?

İlayda Şeker kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, annesiyle tartışan nişanlısı ile ayrıldıktan sonra yarışmadan tanıdığı İlayda Şeker'le aşk yaşamaya başladı. İkilinin birlikteliği gittikleri eğlence mekanına el ele girmeleriyle ortaya çıktı. Peki, İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.

Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NE?

İlayda Şeker, @İilaydacandyofficial hesabından paylaşımlar yapıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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