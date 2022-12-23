Sınama televizyon dünyasının başarılı oyuncularından İlayda Alişan ve Alp Navruz'un Etiler'de gerçekleşen bir partide yakınlaştığı ileri sürüldü. Haklarında aşk iddialarına karşı sesiz kalan ikilinin sosyal medya üzerinden tipikleştiği Magazin dünyasında gündem oldu. Peki, İlayda Alişan ve Alp Navruz sevgili mi? Alp Navruz kimdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son zamanlarda dizi sektörünün iki başarılı oyuncusu Alp Navruz ve İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? Sorusu magazin gündemine damgasını vurukken ikili haklarında çıkan idealara sesiz kalarak sosyal medya hesaplarıüzerinden tipikleşmeye başladılar. Peki, İlayda Alişan ve Alp Navruz sevgili mi? Alp Navruz kimdir? Detaylar haberimsimizde...

İLAYDA ALİŞAN İLE ALP NAVRUZ SEVGİLİ Mİ?

Meslektaşı Ayça Ayşin Turan'dan evlilik yolunda ayrılan Alp Navruz'un Etiler'de gerçekleşen bir derginin partisinde İlayda Alişan'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Yan yana saatlerce sohbet eden ikili, gece boyunca dans edip eğlendiği söylendi.

Haklarında aşk iddiasıyla ilgili sessiz kalan ikiliden beklenen hamle geldi. İkili haklarında çıkan aşk iddialarına yalanlamazsak, flaş bir adım attı. 26 yaşındaki İlayda Alişan ve 32 yaşındaki Alp Navruz, Instagram'dan birbirini takip etmeye başladı. Alişan, geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde Burak Yörük ile başrolü paylaşmış ve rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

ALP NAVRUZ HANGİ DİZLERDE YER ALDI?

Başarılı oyuncu Alp Navruzun yer aldığı diziler şu şekilde:

Yürek Çıkmazı (Halil, TRT 1, Gold Yapım, 2022), Ada Masalı (Poyraz Ali Özgür, Star Tv, Ay Yapım, 2021), Zümrüdüanka (Serhat Demirkan, Fox, Pastel Film, 2020), Elimi Bırakma (Cenk Çelen, Trt1, 2018), Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen, Star Tv, 2017), Aşk Laftan Anlamaz (Cenk)