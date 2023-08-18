Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İlay Aksoy kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? İlay Aksoy ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlay Aksoy geliyor. Peki, İlay Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

İLAY AKSOY KİMDİR?

16 Aralık 1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan İlay Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Avusturalya vatandaşıdır.

Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başlayan Aksoy, tekstil ve organizasyon alanlarında ticari faaliyet yürüten bir iş insanıdır.

Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformu'nda kuruculuk görevini üstlenmiştir. Sivil toplum platformu çalışmaları ve saha araştırmaları ile sosyal politikalar ve göç alanında uzmanlaşmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk annesidir.