İlay Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İlay Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İlay Aksoy geliyor. Peki, İlay Aksoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi üniversite mezunu, evli mi? İlay Aksoy'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, İlay Aksoy kimdir, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

İLAY AKSOY KİMDİR?

16 Aralık 1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan İlay Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Avusturalya vatandaşıdır.

Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başlayan Aksoy, tekstil ve organizasyon alanlarında ticari faaliyet yürüten bir iş insanıdır.

Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformu'nda kuruculuk görevini üstlenmiştir. Sivil toplum platformu çalışmaları ve saha araştırmaları ile sosyal politikalar ve göç alanında uzmanlaşmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk annesidir.