Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İlay Aksoy hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İlay Aksoy'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İlay Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlay Aksoy hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İlay Aksoy hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İlay Aksoy'un hayatını araştırıyor. Peki, İlay Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlay Aksoy hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İLAY AKSOY KİMDİR?

İlay Aksoy(d. 16 Aralık 1969), Kıbrıs Türkü kökenli Türkiye Cumhuriyeti politikacısıdır. İlay Aksoy, 16 Aralık 1969 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. 1990 yılında East Sydney Technial College'da Moda Tekstil Bölümünü tamamladı. Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başladı. Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformlarının kurucusudur. Sosyal politikalar ve göç alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. İlay Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'ten ayrılarak Demokrat Parti'ye katıldı. Demokrat Parti'nin Göç Politikaları Başkanı görevini yürütmektedir. Temmuz 2023'te yaptığı Suriye ziyaretiyle tanınırlığı artmıştır. Evli ve 2 çoçuk annesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avustralya vatandaşıdır.