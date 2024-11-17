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İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?

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Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi'nde tansiyon yükseldi. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy sert sözlerle parti yönetimini eleştirdi. Kongrede yaşananlar sonrası milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği iddia edildi. Peki, İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?

Demokrat Parti'nin bugün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi'nde büyük gerginlik yaşandı. İlay Aksoy'un imzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkan adaylığının kabul edilmemesinin ardından yaptığı "Bugün bu partide darbe yapıldı" çıkışı tansiyonun yükselmesine neden olurken tartışmaların ardından milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği öne sürüldü. İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?

İLAY AKSOY KİMDİR?

Ankara'da bir otelde "Türkiye'nin Sağduyu Hareketi - Söz Yeniden Milletin" sloganıyla düzenlenen Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi, büyük tartışmalara sahne oldu. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı, imzalarındaki eksiklik gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu durum, kongrede gerginliklerin fitilini ateşledi.

İlay Aksoy, divan heyetinin adaylığını geçersiz sayması üzerine kürsüden sert açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek parti yönetimini eleştirdi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini ve bir kısmının geçersiz sayıldığını belirterek kararını savundu.

Hakkında:

İlay Aksoy, 16 Aralık 1969 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. 1990 yılında East Sydney Technial College'da Moda Tekstil Bölümünü tamamladı. Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başladı. Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformlarının kurucusudur. Sosyal politikalar ve göç alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

İlay Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'ten ayrılarak Demokrat Parti'ye katıldı. Demokrat Parti'nin Göç Politikaları Başkanı görevini yürütmektedir.

İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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