İlan Sitelerinde Kimlik ve Yetki Doğrulaması Zorunluluğu

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan ilan sitelerinde kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğu uygulamasının detayları hakkında konuşurken, mevzuata uymayanlara 100 bin lira para cezası verileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı çalışmaları engellemek ve tüketicilere zarar veren uygulamaları önleyebilmek maksadıyla 31 Ağustos tarihinde yayımladığı yönetmelik ile internet sitelerinde ilan verenlere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirileceğini açıklamıştı. Önceki gün Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) yöneticileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Bakan Bolat, gayrimenkul sektöründeki tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de daha adil ve rekabetçi bir ortam oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Konuyla ilgili detaylar hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, alınan karar ile emlak sektöründe rahatlama yaşanacağını, hem tüketicilerin hem de ilan verenlerin mağduriyet yaşamayacağını belirtti. Bakan Bolat'ın açıklamaları hakkında da konuşan Duman, yeni düzenlemeye uymayanların 100 bin lira para cezası ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

"Bu yönetmelik ile emlak fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyoruz"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin detayları hakkında konuştu. Düzenlemenin, emlak sektöründeki rekabeti adil bir hale getirmek, tüketicileri ise mağduriyetten korumak için hazırlandığını belirten Duman, "Son yıllarda ilan sitelerindeki rekabetin artmasıyla emlak ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat uygulamalarının sayısı arttı. Ticaret Bakanlığı ise haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketicileri korumak için çeşitli yöntemler çıkardı. Daha önce otomotiv sektöründe getirilen düzenlemelerin sonucu olarak araç fiyatlarında çok büyük fiyat üşüşleri yaşanmıştı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik ile de emlak fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Aslında biz, bu yönetmeliğin özellikle kötü niyetli ilan vericileri engellemek için düzenlendiğini anlıyoruz. Şöyle ki; 1 Kasım'dan sonra gayrimenkul sitelerine ilan verenler kimlik ve yetki doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Yani, taşınmaz ticareti yapan tüm işletmelerin yetki belgesi almaşı zorunlu hale gelecek. Bununla birlikte ilan siteleri yayınlanan ilanların kim tarafından verildiğini, ilan sahibinin gerçek olup olmadığını ve iyi niyetli olup, olmadığını kontrol etmek için kimlik bilgilerini alabilecek.

Düzenleme üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz ama mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırı durum hakkında 100 bin liraya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacağını biliyoruz. Bu düzenleme ile sektörün canlanacağını umuyoruz" dedi. - ANKARA