İlaçlara zam mı gelecek (YILBAŞI 2023)? Fahrettin Koca ilaç açıklaması ne?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca ilaç fiyatlarının artış oranını dikkatini çekti. Bakanın açıklamasından sonra vatandaşlar İlaçlara zam mı gelecek? Fahrettin Koca ilaç açıklaması ne? sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, İlaçlara zam mı gelecek? HPV aşısında son durum ne? İşte konu hakkında mera edilenler...

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastaların sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" dedi. Bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca ilaç fiyatlarının artış oranını dikkatini çekti. Bakanın açıklamasından sonra vatandaşlar İlaçlara zam mı gelecek? Fahrettin Koca ilaç açıklaması ne? sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, İlaçlara zam mı gelecek? HPV aşısında son durum ne? Detaylar haberimizde...

İLAÇLARA ZAM MI GELECEK?

Bakan Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin şu sözleri söyledi: "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim; bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden.

Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak olan bir önceki yılın euro kuru ortalaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek.

HPV AŞISINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, "Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" dedi.