Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç raporlarının süreleri hakkında yaptığı duyuru ile ilaç sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları ne kadar uzatıldı? sorularını araştırdı. Peki, İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları ne kadar uzatıldı? İşte detaylar...

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklama ile ilaç sürelerinin uzatıldığını vatandaşa duyurdu. Ülke gündeminde yer alan ilaç rapor sürelerinin ne kadar uzatıldığı ise merak ediliyor. Arama motorlarında aratılan sorular arasında ise İlaç raporları uzatıldı mı? İlaç raporları ne kadar uzatıldı? soruları aratıldı.

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."