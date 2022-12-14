İlaç fiyatlarına zam mı gelecek? İlaçlara ne kadar zam geldi? 2022 Güncel ilaç fiyatları ne kadar?

Sosyal medya ve birçok kaynak üzerinden duyulan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından ilaç fiyatlarına yapılacak olan zam iddiaları merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar İlaç fiyatlarına zam mı gelecek? Sorusu başta olmak üzere İlaçlara ne kadar zam geldi? Güncel ilaç fiyatları ne kadar? Sorularını araştırıyor. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı gelecek? İlaçlara ne kadar zam geldi? Güncel ilaç fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda sıklıkla duyulan haberler arasında ilaç fiyatlarına yapılacak olan zamlar da yer almaya başladı. Vatandaşlar tarafından İlaç fiyatlarına zam mı gelecek? Sorusu, gün içerisinde sık sık internet üzerinde merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen ve araştırılan bir diğer soru ise İlaçlara ne kadar zam geldi? Güncel ilaç fiyatları ne kadar? Soruları oluyor. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı gelecek? İlaçlara ne kadar zam geldi? Güncel ilaç fiyatları ne kadar?

İLAÇ FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

İLAÇLARA NE KADAR ZAM GELDİ?

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

"YILDA 1 KEZ ZAM OLMASI DOĞRU DEĞİL"

Bakan Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.