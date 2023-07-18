Van'ın il olmaya aday ilçesi Erciş'te Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtımı yoğun ilgi gördü. Erciş sahil yolunda sergilenen siyah renkteki 65 TOG 100 plakalı TOGG'a yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini yakından görmek için alana gelen vatandaşlarla beraber birçok kurum amiri ve iş adamı da aracın içine girip inceledi ve fotoğraf çektirdi. TOGG'un tanıtımı sırasında Erciş'te bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve beraberindeki heyet de araca binip inceleme yaptı. Aynı zamanda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de TOGG'a binip inceledi. Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Murat İzgi, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOGG aracını getirdiklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın görüp incelemeleri için Doktor Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde aracımızı sergiliyoruz. Aracımız çok güzel. Yapımında emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, TOGG yönetimine teşekkür ediyoruz' dedi. Evren Çalışkan isimli vatandaş da TOGG'a bindiklerini belirterek, 'Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çok güzel bir araba. Televizyonda göründüğünden çok çok daha farklı bir araba, yakında daha güzel' dedi.

- İl olmaya aday Erciş'te Türkiye'nin yerli otomobili TOGG tanıtıldı

VAN - Van'ın il olmaya aday ilçesi Erciş'te Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtımı yoğun ilgi gördü.

Erciş sahil yolunda sergilenen siyah renkteki 65 TOG 100 plakalı TOGG'a yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini yakından görmek için alana gelen vatandaşlarla beraber birçok kurum amiri ve iş adamı da aracın içine girip inceledi ve fotoğraf çektirdi.

TOGG'un tanıtımı sırasında Erciş'te bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve beraberindeki heyet de araca binip inceleme yaptı. Aynı zamanda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de TOGG'a binip inceledi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhammet Murat İzgi, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOGG aracını getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın görüp incelemeleri için Doktor Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde aracımızı sergiliyoruz. Aracımız çok güzel. Yapımında emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, TOGG yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Evren Çalışkan isimli vatandaş da TOGG'a bindiklerini belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çok güzel bir araba. Televizyonda göründüğünden çok çok daha farklı bir araba, yakında daha güzel" dedi.