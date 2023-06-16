MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. Bunun ardından vatandaşlar hangi ilçeler il olacak merak etti. İl olacak ilçeler hangileri? Kaç ilçe il olacak, 100 il olacak mı?

İL OLACAK İLÇELER HANGİLERİ?

-MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılanırken, bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Tüm kriterleri karşılayabilen ilçelerin ise İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş olduğu ifade ediliyor.

İl olacağı tahmin edilen ilçeler listesi:

• İnegöl

• Alanya

• Polatlı

• Çorlu

• Siverek

• Nazilli

• Cizre

• Manavgat

• Ünye

• Edremit

• Fethiye

• Midyat

• Yüksekova

• Erciş