İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (15 İL)!

15 il milli eğitim müdürlerininatama kararnamesi, 28 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (TÜM İLLER)!

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATAMA KARARNAMESİ

İl milli eğitim müdürü atama kararnamesi ile bazı illerde görevden almalar olurken bazı illerde atamalar gerçekleşti.

15 il milli eğitim müdürünün atama kararnamesi, 28 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre yeni atamalar ve görevden almalar şu şekilde gerçekleşti:

İşte atamalar:.