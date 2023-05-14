İL İL SEÇİM SONUÇLARI 2023: 19.30 SON DAKİKA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları, Oy Oranları Son Durum

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. İl il seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte, il il seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Son seçim sonuçları nelerdir? Detaylar haberimizde…

2023 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM İKİNCİ TUR NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI!

Saat 19.25 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 8.27 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 62.66,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 24.72,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.14,

ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 0.90,

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,15 olarak görülüyor.