İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 19-25 Şubat 2022 il il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 19-25 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (19-25 ŞUBAT) VAKA SAYILARI

Adana 742,74

Adıyaman 488,49

Afyon 393,86

Ağrı 117,60

Aksaray 855,57

Amasya 1686,69

Ankara 1275,52

Antalya 142,03

Ardahan 508,79

Artvin 857,01

Aydın 594,96

Balıkesir 651,52

Bartın 402,56

Batman 120,07

Bayburt 165,80

Bilecik 748,03

Bingöl 80,89

Bitlis 186,50

Bolu 1000,89

Burdur 831,15

Bursa 728,16

Çanakkale 935,44

Çankırı 789,76

Çorum 1184,54

Denizli 968,84

Diyarbakır 292,57

Düzce 687,82

Edirne 497,43

Elazığ 462,18

Erzincan 638,72

Erzurum 144,41

Eskişehir 835,29

Gaziantep 343,50

Giresun 957,23

Gümüşhane 323,08

Hakkari 94,17

Hatay 565,75

Iğdır 297,80

Isparta 945,30

İstanbul 646,49

İzmir 662,39

Kahramanmaraş 462,39

Karabük 1032,14

Karaman 868,88

Kars 246,20

Kastamonu 896,45

Kayseri 739,22

Kırıkkale 690,30

Kırklareli 770,00

Kırşehir 1476,06

Kilis 541,06

Kocaeli 922,28

Konya 692,40

Kütahya 578,25

Malatya 577,23

Manisa 326,30

Mardin 142,68

Mersin 856,15

Muğla 773,94

Muş 109,57

Nevşehir 661,36

Niğde 510,00

Ordu 1183,38

Osmaniye 926,56

Rize 706,47

Sakarya 589,42

Samsun 1425,03

Siirt 147,60

Sinop 793,93

Sivas 537,00

Şanlıurfa 195,61

Şırnak 55,62

Tekirdağ 464,34

Tokat 956,41

Trabzon 948,84

Tunceli 731,66

Uşak 449,11

Van 58,46

Yalova 1029,21

Yozgat 855,44

Zonguldak 701,56

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