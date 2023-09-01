İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 1 EYLÜL 2023 | Cuma saat kaçta İstanbul, cuma selası saat kaçta okunuyor?

1 Eylül 2023 Cuma saatinin gelmesiyle Cuma saat kaçta istanbul, cuma selası saat kaçta okunuyor? Sorguları hız kazandı. Vatandaşlar ise merak ediyor il il cuma namazı vakitleri 1 eylül 2023 nedir? İşte detaylar…

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 1 EYLÜL 2023

İSTANBUL CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 13:09

ANKARA CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:54

KONYA CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:55

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:30

ADANA CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:44

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:24

MARDİN CUMA NAMAZI, SELASI SAATİ : 12:22

Listede olmayan illerin cuma vakitleri BURADAN öğrenebilirsiniz.



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CUMA NAMAZI NEDİR?

Cuma namazı, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın özel bir şekli olarak kabul edilir ve İslam'ın kutsal günü olan Cuma günü öğle vakti kılınır. İslam dini, müslümanlar için haftada bir gün olan Cuma gününü özel bir gün olarak kabul eder. Cuma namazı, cemaatle kılınması gereken bir ibadettir ve camide kılınır. Ayrıca cuma hutbesi adı verilen bir vaaz da bu namazın bir parçası olarak sunulur.

Cuma namazı, öğle namazının yerine geçer. İslam toplumlarında işlerin durduğu ve cemaatin toplandığı bir gündür. Cuma namazı, topluluk içinde bir araya gelmeyi teşvik etmek, İslam'ın öğretilerini öğrenmek ve paylaşmak için bir fırsat sunar. Cuma namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu için birçok kişi için haftanın en önemli namazıdır. Cuma namazı kılmak, Müslümanlar için bir dinî görevdir ve cemaatle kılınması tavsiye edilir.