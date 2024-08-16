Öğretmenler mazerete bağlı atama sürecini tamamlıyor! Ancak bir diğer merak edilen konu olan il emri için ise henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. İl emri verilecek mi MEB 2024?

İL EMRİ VERİLECEK Mİ MEB?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi: ''Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak alınacak talepler doğrultusunda gerekirse birebir görüşmeler yapılarak taleplerin karşılanması sağlanacak.''