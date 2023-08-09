Birçok kamu görevlisi, çeşitli nedenlerle il dışı tayin talebinde bulunabiliyor. Ancak bazı durumlar, tayin talebinin iptalini gerektirebiliyor. İl dışı tayinlerin iptal edilip edilemeyeceği konusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde yer alacaktır...

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler il dışı çıktığı takdirde tayin iptal edilebilir mi sorusunu araştırmaya başladı. İl dışı tayin edilebilir mi sorusu en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Kullanıcılar tarafından tayin nasıl iptal edilir araştırılıyor. 2023 tayinler iptal edilebilir mi merak konusu oldu. Peki, İl dışı tayin iptal edilebilir mi? 2023 Tayin il dışına çıkarsa iptal edilir mi? Detaylar haberimizde...

İL DIŞI TAYİNLER AÇIKLANDI MI?

Öğretmenlerin yoğun bir şekilde araştırmalar yaparak sonuçları öğrenme istekleri anlaşılabilir bir durum. Atama sonuçlarının açıklanması, öğretmenlerin planlamalarını yapmaları ve gelecekteki kariyer adımlarını belirlemeleri açısından büyük öneme sahip. Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü belli olacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini tamamlayacak. İl dışı atama sonuçları "mebbis.meb.gov.tr" ekranında öğrenilebilecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRETMENLERE İLLER ARASI TAYİN HAKKI!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere MEB tarafından iller arası tayin hakkı tanınındı. Bu illerdeki öğretmenlerden 5-17 Temmuz'da başvuruları alınacak ve 10 Temmuz'da atamaları gerçekleştirilecek. Belirlenen 22 ildeki eğitim kurumları için yer değişikliği başvurusu yapabilecek.