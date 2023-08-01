MEB'in resmi web sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklamada, öğretmenlerin il dışı tayin başvurularının MEBBİS ekranı veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacağı belirtildi. Peki, İl dışı atama taban puanları 2023! MEB il dışı öğretmen atama puanları açıklandı mı?

Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama taban puanları 2023! MEB il dışı öğretmen atama puanları açıklandı mı?

MEB İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Atamalar

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun "D. 22 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.