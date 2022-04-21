İkrar ne demek? İkrar anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İkrar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İkrar ne demek? İkrar anlamı ne? İşte, İkrar kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İkrar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İkrar anlamı ne? İkrar ne demek?
İKRAR NE DEMEK?
ikrar:
(ikra:rı), Arapça i?rar
1. isim, eskimiş Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.
2. isim, eskimiş Bildirme.
3. isim, eskimiş Benimseme, onama, kabul, tasdik:
Sükût ikrardan gelir.
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