İkrar ne demek? İkrar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İkrar kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İkrar anlamı ne? İkrar ne demek?

İKRAR NE DEMEK?

ikrar:

(ikra:rı), Arapça i?rar

1. isim, eskimiş Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.

2. isim, eskimiş Bildirme.

3. isim, eskimiş Benimseme, onama, kabul, tasdik:

Sükût ikrardan gelir.

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