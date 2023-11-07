İklim aktivistleri 17. yüzyıldan kalma tabloya çekiçle saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri bir kez daha eylem düzenledi. İklim aktivistleri, Ulusal Galeri'de sergilenen İspanyol Altın Çağı'nın önde gelen ressamlarından Diego Velazquez'in 17'nci yüzyılda yaptığı ünlü eserlerinden "Aynadaki Venüs" tablosuna çekiçli saldırı düzenledi.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen 2 iklim aktivistini gözaltına alırken saldırıda tabloyu koruyan camın tahrip edildiğini belirtti.

Öte yandan Just Stop Oil üyeleri, daha önce de birçok ülkede müzelerde sergilenen sanat eserlerini hedef almıştı.