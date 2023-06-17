Rize'nin İkizdere ilçesinde, "18. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi. Şenlikte, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan dağ horozu gözlemlendi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, "18. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi işbirliğinde organize edilen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için 05.30'da dürbün ve teleskopla gözlem yapmaya başladı.

Aralarında Kaymakam Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun da bulunduğu katılımcılardan bazıları yaklaşık iki saatlik beklemenin ardından dağ horozunu görüntülemeyi başardı.

Dağ horozunu gözlemleyen gruptakilerden bazıları, çalıkların arasında nadir rastlanan "çekirge kamışçını"nı da fotoğrafladı.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Başkan Karagöz, gazetecilere, dağ horozunun çok önemli bir tür olduğunu söyledi.

Bölgeyi, özelikle yaban hayatını koruma noktasında bu gibi etkinliklerle turizme açmak istediklerini ifade eden Karagöz, "Bu konu ile ilgili Milli Parklar ile gözlem kulesi konusunda çalışıyoruz. Yakın zamanda gözlem kulemiz yapılacak." dedi.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu ise etkinliğe katılan herkesin doğ horozunu gözlemlediğini belirterek, "O sırada nadir olan bir kuş türünün sesini duyduk. O kuşu aradık ve bulduk. 'Çekirge kamışçını' denen türün ilk üreme kaydı ve fotoğrafını çektik." diye konuştu.