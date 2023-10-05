Bu durum, iki farklı sperm hücresinin iki farklı yumurtayı döllemesi sonucu çift yumurta ikizleri (dizigotik ikizler) olarak bilinir. Dizigotik ikizler, genetik olarak kardeşler gibidirler ve babaları farklıdır. Peki ama İkiz çocukların babaları farklı olabilir mi?

İKİZ ÇOCUKLARIN BABALARI FARKLI OLABİLİR Mİ?

Tek yumurta ikizleri (monogotik ikizler) aynı yumurta hücresinin bir sperm hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşurlar ve genetik olarak aynıdırlar, bu nedenle babaları aynıdır. İkiz çocukların babalarının farklı olabilmesi durumu oldukça nadirdir ve çoğu ikiz, aynı baba tarafından doğar. Bu tür durumlar genellikle DNA testleri veya genetik analizlerle tespit edilebilir.