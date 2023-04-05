5 Nisan sabah saatlerinde İkitelli'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İkitelli elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulundu. 5 Nisan günü olan İkitelli elektrik kesintisi detayları merak ediliyor ve arama motorlarında İkitelli elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İkitelli'de 5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni merak ediliyor. Arama motorlarında İkitelli elektrik kesintisi hakkında merak edilenler aratılıyor. İstanbul İkitelli'de oluşan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu arama motorlarında İkitelli elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul İkitelli elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul İkitelli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İKİTELLİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ tarafından şu açıklama yapıldı;