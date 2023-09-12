Kredi kullanımında sınırlamaya gideceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında ekonomiye dair soruları yanıtladı. Ev alımlarında çekilen ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenlemeye gidileceğini işaret eden Şimşek, vatandaşların aklına İkinci ve üçüncü eve kredi desteği var mı? 2. ve 3. ev kredi çekilir mi? Sorularını getirdi. İşte detaylar…

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredi kullanımında düzenlemeye gideceklerini belirten Bakan Şimşek yeni uygulamanın detaylarını anlattı. İlk konut alımında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Şimşek, 2. ve 3. konut ya da yazlık alımında uygulamanın değişebileceğini ifade etti. Peki, İkinci ve üçüncü eve kredi desteği var mı? 2. ve 3. ev kredi çekilir mi? İşte detaylar…

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ EVE KREDİ DESTEĞİ VAR MI?

Kredi kullanımında sınırlamaya gideceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız." dedi.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Kredi büyümesini düşüreceklerini söyleyen Bakan Şimşek, "Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz." dedi.

2. VE 3. EV KREDİSİ ÇEKİLİR Mİ?

Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz, gerekirse miktarsal sınırlandırmaya gideceğiz. Sizin şu alanlarda kredi büyümeniz şu oranı aşarsa menkul kıymet senedi almanız gerekecek diyeceğiz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmemiz lazım. Küresel şartları ben belirlemiyorum, varsayımlarımız var, onlarda yanılırsak sapmalar olabilir. Özellikle para politikasında tek boyutlu bakmamız lazım. Miktarsal sıkılaştırma seçici kredilerde sıkılaştırmayı çok önemsiyorum. Sonuçları önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz."