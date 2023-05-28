2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken İkinci turda yüzde kaç oy gerekli? Kazanmak için kaç oy almak gerekiyor konusu merak edildi. Peki, İkinci turda yüzde kaç oy gerekli? Kazanmak için kaç oy almak gerekiyor?

İkinci turda yüzde kaç oy gerekli? Kazanmak için kaç oy almak gerekiyor, konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, İkinci turda yüzde kaç oy gerekli? Kazanmak için kaç oy almak gerekiyor?

İKİNCİ TURDA YÜZDE KAÇ OY GEREKLİ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 82'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.59 olarak açıklandı. Oy sayımı devam ediyor.

Adaylardan birinin seçimi kazanması için yüzde 50 üzeri oy alması gerekli.