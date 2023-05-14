İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı ve seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacak soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiliyor. İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı ve seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacak merak ediliyor. Peki, İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacak?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiliyor. İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı ve seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacak merak ediliyor. Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olacağı ve ikinci turda milletvekili seçimi olacak mı soruları sıklıkla araştırılıyor. İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

İKİNCİ TURDA MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLACAK MI?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiliyor. 14 Mayıs seçimlerinde 13. cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiliyor. Ancak seçim ikinci tura kalırsa cumhurbaşkanı için halk sandığa gidecektir.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN OLACAK?

023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.