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İkinci tur ne zaman olacak? 2023 ikinci tur nasıl olacak? İkinci tur tarihi belli mi?

İkinci tur ne zaman olacak? 2023 ikinci tur nasıl olacak? İkinci tur tarihi belli mi?

Gündem Haberleri

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Seçim sonuçlarının gelmesiyle beraber ikinci tur araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İkinci tur ne zaman olacak? 2023 ikinci tur nasıl olacak? İkinci tur tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçlarının ardından ikinci tur ne zaman olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ikinci tur tarihi araştırılıyor. Peki, İkinci tur ne zaman olacak? 2023 ikinci tur nasıl olacak? İkinci tur tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

İKİNCİ TUR NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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