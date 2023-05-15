2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci tur araştırılmaya başlandı. Peki, İkinci tur nasıl olacak? 2023 seçimleri 2. tur ne zaman? Cumhurbaşkanlığı 2.tur nasıl oluyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İkinci turun nasıl olacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İkinci tur nasıl olacak? 2023 seçimleri 2. tur ne zaman? Cumhurbaşkanlığı 2.tur nasıl oluyor? Detaylar haberimizde...

İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

Sinan Oğan yüzde 5.21

İKİNCİ TUR NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.