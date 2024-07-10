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İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak?

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İkinci öğretim programlarının kaldırılması durumunda YKS yerleştirme kontenjanlarının nasıl etkileneceği merak konusu. Bu durumun eğitim sistemine ve öğrencilere olası etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Devlet üniversitelerinde bir dönem sona erdi. Öğrencilerin akşam saatlerinde eğitim almasına olanak sağlayan 2. öğretim programları tamamen kapatıldı. Adaylar, kontenjanlarda değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak?

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KALDIRILIRSA NE OLUR?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak?

YKS KONTENJANLARI NE OLACAK?

Geçen sene ikinci öğretim programlarına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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