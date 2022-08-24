İkinci öğretim olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerin en merak ettiği sorular arasında yer alan "İkinci öğretim KYK yurdunda kalabilir mi?" Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki İkinci öğretim KYK yurdunda kalabilir mi? İkinci öğretim öğrencileri KYK yurtlarına yerleşebiliyor mu?

Öğrenciler tarafından oldukça sık tercih edilen öğrenim türlerinden bir tanesi de ikinci öğretim öğrenim türüdür. Özellikle de öğrenciliğin yanı sıra ek iş yapan öğrencilerin tercih ettiği bu öğretim türü hakkında birçok konu merak edilmektedir. Bu konulardan bir tanesi ise ikinci öğretim olan öğrencilerin KYK yurtlarından faydalanabilme durumudur. Peki İkinci öğretim KYK yurdunda kalabilir mi? İkinci öğretim öğrencileri KYK yurtlarına yerleşebiliyor mu?

İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM NE DEMEK?

Bazı Üniversitelerde yer alan bölümlerin, örgün, önlisans ve lisans programlarının birebir aynı eğitimde olan müfredat ile akşam saatlerinde gerçekleştirilmesidir. Yani ikinci öğretim, örgün eğitim programlarının dışındaki zaman diliminde verilir.