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İkinci öğretim kalktı mı? Vakıf ve özel üniversitelerde ikinci öğretim (İÖ) kapandı mı?

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Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin son dakika kararı geldi. Karar sonrası "Üniversitelerde ikinci öğretim kapatıldı mı 2024", "İkinci öğretim kalktı mı" sorularının yanıtı sorgulanıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Programlar dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan korunduğu belirtildi. İkinci öğretim kalktı mı? Vakıf ve özel üniversitelerde ikinci öğretim (İÖ) k

YÖK, geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin yerleştirildiği ikinci öğretim için kararını verdi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kaldırıldığını duyurdu. Vakıf üniversitelerinin de gelecek yıl programlarını bu karara yönelik yapmaları istendi. İkinci öğretim kalktı mı? Vakıf ve özel üniversitelerde ikinci öğretim (İÖ) kapandı mı?

İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kaldırıldığını duyurdu. Vakıf üniversitelerinin de gelecek yıl programlarını bu karara yönelik yapmaları istendi.

Beşeri sermaye dahil olmak üzere ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas davrandıklarına işaret eden Özvar, şöyle devam etti:

"Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir. Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

Devlet üniversitelerine gösterdikleri kolaylıkları vakıf üniversitelerine de göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Özvar, "Adalet programında yaptığımız benzer uygulamaları burada da yapacağız. Bu bakımdan herhangi bir kayıp olmayacağını özellikle belirtmek isterim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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