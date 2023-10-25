Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve ücretsiz internet desteği 1 Kasım itibarıyla başlıyor. Vergi indiriminden faydalanacak öğrenciler 9.500 TL'ye kadar cep telefonlarını indirimli alabilecek. Peki, ikinci el telefonlarda vergi indirimi var mı? Öğrencilere vergisiz telefonda yaş sınırı kaç? İndirimli cep telefonlarını almak için belirli şartları taşımak gerekiyor.

İkinci el telefonlarda vergi indirimi var mı? Öğrencilere vergisiz telefonda yaş sınırı kaç?

Milyonlarca üniversite öğrencisi cep telefonu alırken indirimden faydalanacak. Cep telefonuna indirimin yanı sıra 12 ay boyunca aylık en fazla 10 GB bedava internet verilecek. Ancak bu desteklerden faydalanmak için belirli şartlar bulunuyor. Alınacak telefonun nihai satış fiyatının 9.500 TL aşmaması gerekiyor. Peki, ikinci el telefonlarda vergi indirimi var mı? Öğrencilere vergisiz telefonda yaş sınırı kaç? Detaylar haberimizde!

İKİNCİ EL TELEFONLARDA VERGİ İNDİRİMİ VAR MI?

Bir defaya mahsus kullanılabilecek teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 lira olacak. İkinci el cihaz satın alımları kapsam dışında olacak.

VERGİSİZ TELEFONDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere 5.500 TL'ye kadar destek sağlanacak.

Telefonu satın alırken 26 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor.

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10, yıllık 120 cigabayt olarak verilecek.

AİLE ADINA HAT OLUR MU?

İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek. Edinilen mobil telefon cihazlar, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılacak.

Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

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