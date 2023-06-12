İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar bayramdan sonra daha da artacak

SIFIR araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların artığı ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Rami Açık Oto Pazarı'nda da son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatların yükselmesine yol açtı. Pazarda araç satanlar ikinci el otomobilinin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti. Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.