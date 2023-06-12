İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar bayramdan sonra da artacak

SIFIR araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların arttığı ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Rami Açık Oto Pazarı'nda da son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatların yükselmesine yol açtı. Pazarda araç satanlar ikinci el otomobilinin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti. Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.

SIFIR araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların arttığı ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Rami Açık Oto Pazarı'nda da son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatların yükselmesine yol açtı. Pazarda araç satanlar ikinci el otomobilinin yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti. Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.

"EV ALAMAYANLAR İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIYOR"

"ŞOFÖRLÜĞÜ OLMAYAN KİŞİLERE OTOMOBİL SATIYORUM"

"OTOMOBİL ALAMAZSAM DOLAR ALACAĞIM"

"GEÇEN HAFTAYA GÖRE BİLE FİYATLAR YÜKSELMİŞ"

Mecit Sözanlayan ise, "Fiyatlara bakmaya geliyorum. Fiyatlar çok yüksek, yılbaşında 300 bin lira olan otomobil 750 bin lira. Her hafta meraktan geliyorum, geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş. Otomobil alamayacağız, torunlarıma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu" diye konuştu.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023