İkinci el otomobil pazarı aralık ayında hareketlendi

2022 yılında ikinci el otomotiv sektörü, hem tüm dünyadaki enflasyondan dolayı hem de sıfır araç tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle hareketli bir yıl geçirdi.

2022 yılında ikinci el otomotiv sektörü, hem tüm dünyadaki enflasyondan dolayı hem de sıfır araç tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle hareketli bir yıl geçirdi.

Geçtiğimiz kasım ayında yapılan ÖTV güncellemesi ile sıfır otomotiv sektörü de hareketli günler geçirirken otomobil bayilerinde araç bulunamaması durumlarından dolayı tüketicilerin yine ikinci el araçlara yöneldiği gözlemlendi.

2022 yılını geride bırakırken Türkiye'nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, aralık ayının ilgi çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı. Aralık ayında ilanlarda en çok %51 ile 300.000 TL üzerindeki araçlar görüldü, bu araçların ilan oranı kasım ayına göre %3,9 oranında artış gösterdi. 2021 Aralık'ta ise 300.000 TL üzerindeki araçlar ilanların %10.2'sini oluşturmuştu. Burada enflasyonist ortamdan dolayı araç fiyatlarının artışının ilan oranlarına yansıması görülüyor. En çok ilana koyulan araçlar da 2012, 2011 ve 2017 modeller oldu.

Aralık boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

Aralık ayında arabam.com'daki ilanların %70'ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2'lik dilimde yer aldı.

Aralık ayında en çok ilan verilen 10 marka ve model

arabam.com'da verilen ilanlarda aralık ayında zirve Renault ve Fiat markasının oldu. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi.

İlanlara model özelinde bakıldığında aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up kasa tiplerinde, markaların aralık ayı oranları

arabam.com'da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %23 ile Nissan Qashqai oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 ve Mitsubishi L200 izledi.

Aralık ayında en çok 2012, 2011 ve 2017 model araç ilanları verildi

arabam.com'da aralık ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,5 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2011 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,4'ünü oluşturdu.

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların aralık ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %28 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %51'ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %5'te kaldı.

İlanların fiyat aralığına göre dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %13,2 oran ile 300.000 TL – 350.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların %10,4'ünü oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %37,8 oldu.

İlanların vites tipine göre dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %69'unu oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %13'ünü oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %18.

İlanların yakıt tipine göre dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %56,16 oldu. LPG'li araçlar %25,71 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %17,64'ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Aralık ayında kilometresi yüksek, uygun bütçeli araçlar tercihler edildi

İkinci el piyasasında aralık ayında ilanlar en çok 200.001 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %28 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu, 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %19 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.