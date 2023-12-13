Otomobilde fahiş fiyatları önlemek için ikinci el araç satışına "6 ay ve 6 bin km" sınırı getiren Ticaret Bakanlığı, ikinci el motosiklet satışını da uygulama kapsamına aldı. Peki, İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı!

Ticaret Bakanlığı, 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışının '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlaması kapsamına alındığını açıkladı. Bu kapsamda İkinci el motosiklet satış şartları nedir? Sorusu merak edildi. Peki, İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı!

İKİNCİ EL MOTOSİKLET SATIŞ ŞARTLARI NEDİR?

13 Aralık 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışı da '6 ay, 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir" denildi.