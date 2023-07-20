İkinci El Araç Satışlarında Yeni Yöntemler Devreye Girdi

İKİNCİ el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlamanın devreye girmesinin ardından, kimi otomobil galerileri yeni yöntemlere başvurdu. İstedikleri fiyata satamadıkları otomobilleri oto pazarlarında satışa sunmaya başladılar.

İkinci el araçların satış fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibariyle uygulanmaya başladı. Bazı galerilerin uygulamaya uymadığı görülürken, kimi galeriler ise bayilerden satın aldıkları sıfır otomobilleri, verdikleri ilanlarla istedikleri fahiş fiyatlara satamayınca, araçları oto pazarlarında satışa sunmaya başladılar.

"İKİNCİ BİR EL ARABA ALIRKEN MUTLAKA VE MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN ÖYLE ARABA ALIN"

İstanbul'un birçok noktasında ekspertiz merkezi bulunan Sadrettin Köseoğlu, ikinci el otomobil satın almak isteyen vatandaşları uyardı. Köseoğlu, "İkinci el bir araç alacak olanlara ilk tavsiyemiz bu arabanın motoru, şanzımanı, airbagi ne durumda veya bu arabanın kilometresi düşürülmüş mü? Yani alacağınız bir arabanın kilometresi orijinal mi? Buna kesinlikle baktırın. Bu arabanın airbagi var mı? Sağlam mı? Allah korusun yolda bir kaza geçirdiğinizde airbag açılmaz. Yani buna dikkat edelim. Bu arabanın motoru, şanzımanı, turbosu ne durumda bunlara dikkat edelim. Yani ikinci bir el araba alırken mutlaka ve mutlaka ekspertiz yaptırın öyle araba alın. Güvenle binin" dedi.

"ARABAYI GÖTÜRÜP OTO PAZARINDA YANİ DIŞARIDAN İLANSIZ BİR ŞEKİLDE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İkinci el otomobil satış fiyatlarına kısıtlama getiren yasa hakkında konuşan Köseoğlu, "Yeni bir yasa çıktı biliyorsunuz. Yani ilanla bir araba sattığınız zaman sıfırdan daha pahalı olmayacak. Bu yeni çıkan bir yasa. Bu yasayı da insanlarımız deliyor. Şimdi yasa çıktı ilana koyamıyor. Bu sefer ne yapacak? Bu arabayı götürüp oto pazarında yani dışarıdan ilansız bir şekilde satmaya çalışıyorlar. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bayileri denetleyin. Bayiler insanlara yani al-satçılara, galericilere komisyon karşılığında araba satıyor. Bu piyasanın şişmesine, bu fiyatların yükselmesine sebep oluyorlar. Lütfen ve lütfen bayileri denetleyin. Kimseye komisyon karşılığı araba satmasınlar. İnsanlarımızı mağdur etmesinler" şeklinde konuştu.

"PİYASA TAMAMEN BU YÜZDEN YÜKSELİYOR; LÜTFEN BAYİLERİ DENETLEYİN"

Araba galerilerinin başvurduğu yeni yöntemden de bahseden Köseoğlu, "Bayilerde stok araba tabii ki var. Şu an herhangi bir bayinin önüne gidin. Ön tarafı bomboş. Ama arka bahçesine gittiğiniz zaman yüzlerce araba var. Bu arabalar için diyorlar ki siparişi gelmiş, ya da rezervasyonlu ya da kaporası alınmış. Halbuki öyle birşey yok. Siz bayiye kapora değil de fazla para verirsiniz. Araba 1 milyon olsa '50 bin lira sana komisyon veriyorum' derseniz, müdür bey ya da satış temsilcisi size anında bir araba ayarlar. Yeni başıma geldi. 6 ay önce kapora verdim sıfır arabaya. Dün geldi arabam. Bayi müdürü, temsilciyi aratıyor. Diyor ki bana elden 50 bin TL vermen lazım. Yani piyasa tamamen bu yüzden yükseliyor bu yüzden bu halde. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bayileri denetleyin. Bayiler, insanlardan komisyon alıyor. Öyle araba satıyor. Bu komisyonu veren de şahıs değil. Şahıslara da güvenmedikleri için vermiyorlar al-satçı ve galericilere. Galerici de bu arabayı alıyor daha yüksek rakamla internete atıyor. Yani gereksiz yere piyasada bir şişkinlik oluşuyor" diye konuştu.

"İKİ FARKLI MODEL ARABAYI BİRLEŞTİRMİŞLER"

İşyerlerine ekspertiz için getirilen ilginç otomobiller hakkında da konuşan Sadrettin Köseoğlu, "Şöyle düşünün. Doktora gidiyorsunuz check-up yaptırmak istiyorsunuz. Bizim araba ekspertiz işi böyle bir iş. İnsanlar da buraya arabasını getiriyor. Diyor ki bu arabanın check-up'ını yapın. Biz bu arabanın airbagine, şasesine, kilometresine, her yerine bakıyoruz. Ama bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki biz bile hayretler içerisinde izliyoruz. Dün bir araba geldi. Arabanın önü 2021, arkası 2013. Yani farklı iki arabayı birleştirmişler. Ama farklı model. İnsanlarımız tabii ki bunu bilmediği için anlayamaz. Bize getiriyorlar. Yani bu yüzden tavsiye ediyoruz. Ekspertiz yaptırmadan araba almayın. Yani o insan bize gelmemiş olsaydı dolandırılacaktı, kandırılacaktı. Önü başka, arkası başka araba alacaktı" dedi.