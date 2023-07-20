İkinci El Araç Satış Fiyatlarına Kısıtlama Getiren Yasaya Uymayan Galeriler Yeni Yöntemlere Başvuruyor

İkinci el araçların satış fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibariyle uygulanmaya başladı. Bazı galerilerin uygulamaya uymadığı görülürken, kimi galeriler ise bayilerden satın aldıkları sıfır otomobilleri, verdikleri ilanlarla istedikleri fahiş fiyatlara satamayınca, araçları oto pazarlarında satışa sunmaya başladılar.

"İKİNCİ EL ARABA ALIRKEN MUTLAKA VE MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN ÖYLE ARABA ALIN"

"ARABAYI GÖTÜRÜP OTO PAZARINDA YANİ DIŞARIDAN İLANSIZ BİR ŞEKİLDE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"PİYASA TAMAMEN BU YÜZDEN YÜKSELİYOR; LÜTFEN BAYİLERİ DENETLEYİN"

"İKİ FARKLI MODEL ARABAYI BİRLEŞTİRMİŞLER"

İşyerlerine ekspertiz için getirilen ilginç otomobiller hakkında da konuşan Sadrettin Köseoğlu, "Şöyle düşünün. Doktora gidiyorsunuz check-up yaptırmak istiyorsunuz. Bizim araba ekspertiz işi böyle bir iş. İnsanlar da buraya arabasını getiriyor. Diyor ki bu arabanın check-up'ını yapın. Biz bu arabanın airbagine, şasesine, kilometresine, her yerine bakıyoruz. Ama bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki biz bile hayretler içerisinde izliyoruz. Dün bir araba geldi. Arabanın önü 2021, arkası 2013. Yani farklı iki arabayı birleştirmişler. Ama farklı model. İnsanlarımız tabii ki bunu bilmediği için anlayamaz. Bize getiriyorlar. Yani bu yüzden tavsiye ediyoruz. Ekspertiz yaptırmadan araba almayın. Yani o insan bize gelmemiş olsaydı dolandırılacaktı, kandırılacaktı. Önü başka, arkası başka araba alacaktı" dedi.