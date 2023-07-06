İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi? araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların satış fiyatlarındaki aşırı yükselişin önlenmesi için yönetmelikte değişikliğe gitti. İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi? merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi? gündeme geliyor. İnternet üzerinden satış yapılan sitelerde ikinci el araçların fiyatları değişikliğe gitti. İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi? araştırılıyor. İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olacak? İkinci el araba fiyatları ne kadar, düşecek mi? Detaylar haberimizdedir…

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların satış fiyatlarındaki aşırı yükselişin önlenmesi için yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre internet üzerinden satış yapılan sitelerde ikinci el araçların fiyatları, 1 Ocak 2024'e kadar aynı aracın sıfır fiyatının altında olmak zorunda olacak.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu karara aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.