İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Sorusu, 2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin son haftası nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor. Eğer öğrenci okula gitmez ise okulun son haftası devamsızlık yazılıp, yazılmayacağını düşünmekte olan öğrenciler tarafından araştırmalar devam etmekte. Peki, İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?

İKİNCİ DÖNEMDE DEVAMSIZLIKLAR SIFIRLANIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, öğrencilerin devamsızlık durumuyla ilgili belirlenen kurallar çerçevesinde, birinci dönemde biriktirilen devamsızlık süresi ikinci döneme geçirilmekte ve bu süre sıfırlanmamaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin devamsızlık durumu tüm eğitim yılı boyunca takip edilmekte ve bir önceki dönemden kalan devamsızlık süresi ikinci dönemde devam etmektedir. Bu düzenleme, öğrencilerin devamsızlık konusunda daha tutarlı bir takip ve değerlendirme sürecini benimsemeyi amaçlamaktadır.