Üye Girişi
Haberler

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?

Güncelleme:
Abone Ol

2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin son haftasına girilirken öğrenciler İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Sorusu, 2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin son haftası nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor. Eğer öğrenci okula gitmez ise okulun son haftası devamsızlık yazılıp, yazılmayacağını düşünmekte olan öğrenciler tarafından araştırmalar devam etmekte. Peki, İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?

İKİNCİ DÖNEMDE DEVAMSIZLIKLAR SIFIRLANIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, öğrencilerin devamsızlık durumuyla ilgili belirlenen kurallar çerçevesinde, birinci dönemde biriktirilen devamsızlık süresi ikinci döneme geçirilmekte ve bu süre sıfırlanmamaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin devamsızlık durumu tüm eğitim yılı boyunca takip edilmekte ve bir önceki dönemden kalan devamsızlık süresi ikinci dönemde devam etmektedir. Bu düzenleme, öğrencilerin devamsızlık konusunda daha tutarlı bir takip ve değerlendirme sürecini benimsemeyi amaçlamaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title