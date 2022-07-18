İkimizin konusu nedir? İkimizin konusu oyuncuları kimler, ne çekildi?

21 Ekim 2016'da vizyona giren film, 3 günde 330 bin kişiye ulaşarak Son on yılın en iyi açılış yapan aşk filmi olmuştur. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in oynadığı dram, romantik türündeki filmdir. Peki,İkimizin konusu nedir? İkimizin konusu oyuncuları kimler? İkimizin konusu ne çekildi? İşte detaylar haberimizde...

İKİMİZİN KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada büyüyen Çiçek, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kaldıktan sonra kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a âşık olur. Edebiyat öğretmeni Doğan ise Çiçek'in hayatını değiştirecektir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de Çiçek'ten uzak duramaz. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.

İKİMİZİN KONUSU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Serenay Sarıkaya - Çiçek

Nejat İşler - Doğan

Zerrin Tekindor - Ülkü

İştar Gökseven - Murat

Merve Çağıran - Sevil

Aslı Bekiroğlu - Ceylan

Özgür Emre Yıldırım - Kudret

Ayşegül Cengiz Akman

Sezin Bozacı

Uğur Uzunel

İKİMİZİN YERİNE KÜNYESİ

İkimizin Yerine, yönetmenliğini Umur Turagay'ın, senaryosunu Pınar Bulut'un, yapımcılığını Tunay Vural'ın üstlendiği, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in bulunduğu 2016 yapımı Türk filmi. Başrolü Nejat İşler ile paylaşan Serenay Sarıkaya, ilk defa bir filmde başrol oynamıştır. 21 Ekim 2016'da vizyona giren film, 3 günde 330 bin kişiye ulaşarak Son on yılın en iyi açılış yapan aşk filmi oldu.

Filmin çekimleri Bursa'da yapıldı. Filmin Almanya galası Berlin'deki Cineplex Alhambra Sineması'nda, Azerbaycan galası ise Bakü'de yapıldı.