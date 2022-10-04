İkili tarama testi bebeğin kromozomal gelişiminde mevcut olabilecek herhangi bir anormalliği tespit etmek için yapılır. İkili test nedir ve ikili tarama testi ne zaman yapılır merak ediliyor. Peki, İkili Test nedir? İkili Tarama Testi ne zaman yapılır?

İkili tarama testi, hamilelik sırasında veya bebek doğduktan sonra daha ileri testler ve bakım veya tedavi konusunda anne adaylarının seçim yapmasına yardımcı oluyor. İkili test nedir ve ikili tarama testi ne zaman yapılır sorularına merak ediliyor. İkili Test nedir? İkili Tarama Testi ne zaman yapılır? Detaylar haberimizdedi…

İKİLİ TARAMA TEST NEDİR?

İkili tarama testi bebeğin kromozomal gelişiminde mevcut olabilecek herhangi bir anormalliği kontrol eder. Hamileliğin ilk üç ayında yapılan bir tür doğum öncesi kan testidir olarak biliniyor. Kromozomlardaki bu tür anormallikler, bebeğin fetüs içinde ve hatta daha sonraki yaşamında büyümesini etkileyebilecek ciddi sağlık koşullarına ve bozukluklara yol açabiliyor. İkili tarama testi, down sendromu veya edward sendromu gibi belirli bozuklukların olasılıklarını önceden belirlemede etkili olur.

İKİLİ TARAMA TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

İkili tarama testi, gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılabilir ayrıca bu haftalarda yapılacak ayrıntılı ultrason muayenesi ile bebekte olabilecek majör anomalilerin çok büyük bir kısmı belirleniyor.