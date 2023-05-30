Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken puanları denk olan takımlar arasında sıralamanın nasıl olacağı merak edildi. Peki, İkili averaj geçerli mi? Süper Lig'de ikili averaj mı geçerli, genel averaj mı?

İkili averaj geçerli mi? Süper Lig'de ikili averaj mı geçerli, genel averaj mı soruları ligin bitmesine kısa ir süre merak konusu oldu. Peki,

SÜPER LİG'DE İKİLİ AVERAJ MI GEÇERLİ, GENEL AVERAJ MI?

Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdakigol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.