Futbolda özellikle grup aşamalı turnuvalarda sıkça duyduğumuz ikili averaj nedir ve Avrupa'da ikili averaj eşitse neye bakılır merak ediliyor. Peki, İkili averaj eşitse neye bakılır? İkili averaj nedir?

İkili averaj eşitse neye bakılır? Futbolda özellikle grup aşamalı turnuvalarda sıkça duyduğumuz ikili averaj nedir ve Avrupa'da ikili averaj eşitse neye bakılır merak ediliyor. Peki, İkili averaj eşitse neye bakılır? İkili averaj nedir? İşte detaylar...

İKİLİ AVERAJ EŞİTSE NEYE BAKILIR?

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:

İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa: Grup geneli gol farkı Grup geneli atılan gol sayısı Grup geneli deplasman golleri sayısı Grup geneli galibiyet sayısı Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

İkili averaj, puanları eşit olan iki takım arasındaki eşitliği bozmak için puanları eşit iki takımın kendi aralarında yaptıkları maçlarda attıkları gol sayılarına bakılarak hesaplanan averaj türüdür.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI FORMATI!

Her takım rövanş usulü olmak üzere grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım play-off turuna ve 3. sırada tamamlayan 8 takım Konferans Ligi play-off turuna dahil olurken, son sırada bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.