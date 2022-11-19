İkilem kimdir? İkilem grubunda kimler var, kimlerden oluşur? İkilem grubunun solisti kim? İkilem şarkıları nelerdir?

Bugün Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olacak isimlerden birisi de İkilem grubu oldu. İzleyiciler, İkilem kimdir? İkilem grubunda kimler var? İkilem grubunun solisti kim? İkilem şarkıları nelerdir? merak etti. İşte detaylar...

İkilem grubu kimlerden oluşur? İkilem grubunda kimler var, kimlerden oluşur? İkilem grubunun solisti kim? İkilem şarkıları nelerdir? İkilem grubunun şarkıları nelerdir? İkilem grubunda kaç kişi var? Bilgiler sizlerle...

İKİLEM GRUBU KİMDİR? KİMLERDEN OLUŞUYOR?

İkilem isimli müzik grubu Serhat Karan ve Uğur Ateş isimli iki arkadaşın kurduğu bir gruptur. "Bir Sebebi Var" isimli şarkıları ile listelere girerek çıkış yapmayı başaran grup 2015 yılında ilk bestelerin yapmaya başlayarak grup kurmanın ilk adımını atarak ilk şarkılarının temelleri atılmaya başladı.

İkilem grubu 19 Kasım Cumartesi 2022 tarihinde Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olacaktır.

İkilem grubu, kendilerine ait olan şarkılarını ilk defa "İkilem" ismiyle, 2019 yılında yayımlamışlardır. "Nokta" adlı besteleriyle Hollywood Music In Media ödüllerinde birinci olarak isimlerini dünyaya duyurmayı başardılar.

İKİLEM GRUBU KAÇ KİŞİ?

İkilem grubu 2 kişiden oluşmaktadır. İkilem müzik grubunda Serhat Karan ve Uğur Ateş yer almaktadır.